Američani premagali Fince, Rusi Čehe, drama pa Kanadčanom

Bratislava, 13. maja - Na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne skupine na Slovaškem so danes odigrali štiri tekme, po katerih sta neporaženi samo še dve reprezentanci. V derbiju so Rusi za tretjo zmago s 3:0 premagali Čehe, Finsko so po podaljšku premagali Američani s 3:2, v večernem obračunu pa so domačini Slovaki s Kanado izgubili v zadnji sekundi s 5:6.