Newyorške borze končale s padci

New York, 13. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečih številkah. Vlagatelje skrbijo nova zaostrovanja trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko. Potem ko so ZDA uvedle višje carine na kitajsko blago, je tudi Kitajska napovedala, da bo zvišala carine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.