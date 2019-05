Župani občin slovenske Istre sklenili dogovor o medsebojnem sodelovanju in partnerstvu

Koper, 13. maja - Župani občin Piran, Izola in Ankaran ter Mestne občine Koper so se danes v Kopru sestali na prvi formalni koordinaciji županov občin slovenske Istre. Na srečanju so med drugim sklenili dogovor o medsebojnem sodelovanju in partnerstvu županov občin slovenske Istre, so zapisali v skupnem sporočilu za javnost.