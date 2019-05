Rusinje prve favoritinje, Slovenki po EP 2020

Ljubljana, 14. maja - Konec tedna bo Baku gostil še enega v nizu velikih športnih dogodkov - 35. evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki. Prve favoritinje so Rusinje, ki so na zadnjem tovrstnem EP 2017 v Budimpešti pobrale vse naslove in želijo popoln izplen ponoviti tudi letos. Slovenki Aleksandra Podgoršek in Jekaterina Vedenejeva gresta v lov za EP 2020 v Kijevu.