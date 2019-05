Umrla je hollywoodska diva Doris Day

Los Angeles, 13. maja - V 98. letu starosti je danes umrla ameriška pevka in igralka Doris Day, poročajo tuji mediji. Zaigrala je v več kot 30 filmih, slavo pa je žela predvsem v 50. in 60. letih minulega stoletja v Hollywoodu poleg Caryja Granta in Rocka Hudsona. Med drugim je zaigrala v filmu Alfreda Hitchcocka Mož, ki je preveč vedel.