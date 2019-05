Evropske borze z velikimi padci; evro in nafta na mestu

London/Frankfurt/Pariz, 13. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Razlog je zaostrovanje trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. Tečaj evra je stagniral, le malo pa so se premikale tudi cene nafte. Čez mejo 7000 dolarjev pa se je povzpel bitcoin, ki dosega najvišjo raven od lanskega avgusta.