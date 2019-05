Slovenskim podjetjem prek naložbenega programa na voljo 100 milijonov evrov

Ljubljana, 13. maja - Malim, srednje velikim podjetjem in podjetjem, ki imajo do 3000 zaposlenih za polni delovni čas, a ne sodijo med mala in srednja podjetja, je prek Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP) na voljo 100 milijonov evrov. Z njim želi SID banka med drugim privabiti mednarodne naložbe zasebnega kapitala v Slovenijo.