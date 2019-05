Borze v New Yorku v primežu negativnih gibanj

New York, 13. maja - Tudi borze v New Yorku so danes v znamenju negativnih gibanj. Vlagatelji so namreč zaskrbljeni zaradi trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, ki se zaostruje. Potem ko so ZDA uvedle višje carine na kitajsko blago, je tudi Kitajska napovedala, da bo zvišala carine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.