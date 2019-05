Tudi za danes napovedani močni sunki vetra

Ljubljana, 13. maja - Agencija RS za okolje (Arso) za danes in torek napoveduje močno burjo na Primorskem in močne sunke severnega vetra v severni in vzhodni Sloveniji. Po državi zaenkrat ne poročajo o hujših težavah. Naraščajo pa tudi nekatere reke, najmočneje v porečju Dravinje. Na najbolj izpostavljenih mestih so možna manjša razlivanja.