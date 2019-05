Viharni veter povzroča težave tudi na jugu Avstrije

Gradec, 13. maja - Viharni veter povzroča težave tudi na avstrijskem Štajerskem in Koroškem, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Predvsem iz Štajerske poročajo o težavah zaradi izruvanih in polomljenih dreves, ponekod je odkrivalo tudi strehe. Na avstrijskem Štajerskem so zabeležili tudi sunke vetra s hitrostjo okoli 90 kilometrov na uro.