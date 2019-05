Internet redno uporablja že štiri petine prebivalcev

Ljubljana, 13. maja - Internet je postal v vsakdanjem življenju skoraj nepogrešljiv, prek njega pridobivamo informacije, komuniciramo, poslušamo glasbo in gledamo različne video vsebine. V prvem četrtletju 2018 je internet redno uporabljalo 80 odstotkov ljudi v starosti med 16 in 74 let, velika večina je do njega dostopala prek pametnega telefona.