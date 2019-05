EU VOLITVE: Izzivi EU po volitvah

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 17. maja - EU se bo morala po volitvah najprej lotiti zapletene visoke kadrovske kombinatorike, in to ob pričakovani okrepitvi evroskeptičnih sil, kar lahko povzroči institucionalno krizo. Največji izzivi v prihodnjem političnem ciklu bodo sicer predvidoma varnost, migracije, digitalizacija, podnebne spremembe in krepitev vloge unije na svetovnem odru.