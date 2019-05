Tedenska napoved - rekreacija od 14. do 20. 5.

IZBRANI DOGODKI

39. maraton Treh src

Maraton v Radencih, ki je med tistimi z daleč najdaljšo tradicijo pri nas, bodo 18. maja pripravili že 39. po vrsti, tek na 21 km bo štel tudi za državno prvenstvo, pripravili pa bodo tudi prvi tek s psi v okviru slovenske tekaške prireditve, pohod, tek otrok ter tekmo v nordijski hoji. Informacije: https://www.maraton-radenci.si/

KOLEDAR

TOREK, 14. maja

LJUBLJANA - Izlet z Brežiškimi Torkarji; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Razgibajmo Ljubljano: Dan varnejšega gibanja v gorah v letnih razmerah; planinstvo. Informacije: www.grs-ljubljana.si

LJUBLJANA - Festival zdravja; sejem. Informacije: www.lekarnaljubljana.si

LJUBLJANA - Tečaj potapljanja na vdih; potapljanje. Informacije: www.apnea.si/aktivnosti/?fbclid=IwAR01Lsj72I9mgry6ivCKGLWVmOXyxDW6nIs7uGN89ciDe9ouLwyjzgZeciQ#zacetni

AJDOVŠČINA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 15. maja

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Ospu; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Supersnurf Fura; gorsko kolesarstvo.

KOČEVJE - Potoška gora (1283 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

MEDVODE - Ta lipa pot; pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

PTUJ - 6. UNESCO tek mladih; tek. Informacije: http://unesco.gimptuj.si

VELENJE - Omiška Dinara (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ZAGORJE OB SAVI - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SODRAŽICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ČETRTEK, 16. maja

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TRŽIČ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.sztrzic.si

DRAVOGRAD - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-sg.si

KRANJ - Ferata Ožarjen kamen (Vokot); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

NOVO MESTO - 13. Rudolfovi tedni športa: 6. družinski akvatlon; akvatlon. Informacije: www.triatlonklubnm.si/o-klubu

NOVO MESTO - 13. Rudolfovi tedni športa: turnir za vse generacije; namizni tenis. Informacije: http://sport.znm.si/Portals/s/adam/nnDoc/nqRbwg6DPEml2JHYaku_iw/Attachments/XIII.%20Rudolfovi%20tedni%20športa%20-%20Program.pdf

NOVO MESTO - 13. Rudolfovi tedni športa: turnir za starejše; pikado. Informacije: http://sport.znm.si/Portals/s/adam/nnDoc/nqRbwg6DPEml2JHYaku_iw/Attachments/XIII.%20Rudolfovi%20tedni%20športa%20-%20Program.pdf

ŠKOFJA LOKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VELENJE - Smrekovec (1577 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VRANSKO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŽALEC - Izlet ljubiteljev četrtkov; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

PETEK, 17. maja

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

LJUBLJANA - Amfibijina avantura ob Soči; pohodništvo. Informacije: www.amfibija.si

DOBROVO - Pomladni festival pohodništva: nočni pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.obcina-brda.si/dogodki/1549278465/2019012316055927/

IDRIJA - Lošinj (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

KAMNIK - Pot Alpe - Jadran; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

MARIBOR - 1. biznis run Maribor; tek. Informacije: www.mbsportfest.eu

MISLINJA - Mislinja - Poljana; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

RAVNE NA KOROŠKEM - Teden športa 2019; športna rekreacija - programi in akcije. Informacije: www.zsdravne.si

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VINICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

CIRKULANE - Tabor MO; planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

SOBOTA, 18. maja

LJUBLJANA - Javoršček (1557 m); planinstvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Razgibajmo Ljubljano: 15. pomladni pohod na Orle; pohodništvo. Informacije: http://prosekac.wixsite.com/ktdproga13

LJUBLJANA - 37. izlet na Vinsko vigred v Metliko; kolesarstvo. Informacije: www.kkmetliskacrnina.si

LJUBLJANA - Blejska koča (1630 m) in Mrežce (1965 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Molltaler Polinik (Avt, 2784 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - Veliki Rupnikov bunker, Lavrovec (800 m); pohodništvo. Informacije: Marija Kastelic, 041 279 021; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Velika Zelnarica (2320 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Srednji in Visoki Rokav (2621 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dolkova špica (2591 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Boskovec (1590 m); pohodništvo. Informacije: www.sgk-skala.si/

LJUBLJANA - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Srednji vrh (1853 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Cres (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Severni Velebit (Hrv); pohodništvo.

LJUBLJANA - Razgibajmo Ljubljano: 15. pohod po Ljubljanskem barju; pohodništvo. Informacije: www.td-barje.si

TRŽIČ - Završnik; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BELTINCI - 16. rally s starodobnimi kolesi; kolesarstvo. Informacije: www.dimek.si

BLED - Tečemo za Asjine sanje; tek. Informacije: www.os-bled.si/projekti/tecemo-za-asjine-sanje/

BRDO PRI KRANJU - 19. županov tek Kranj 2019; tek. Informacije: www.zupanovtek.si

BREŽICE - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

CELJE - Ermanovec (1026 m); pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CELJE - Primorska; kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

ČATEŽ OB SAVI - Posavski festival tematskih poti: Po Čateževi energijski poti; pohodništvo. Informacije: www.turizem-catez.si

DRAVOGRAD - Okoli Jesenikovega vrha skozi podzemlje Pece; pohodništvo. Informacije: www.pddravograd.com

FRAM - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GROSUPLJE - Grosupeljska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

GROSUPLJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

HOČE - Jelovice (623 m); pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

JESENICE - 6 ur Španovega vrha; tek. Informacije: www.zsport-jesenice.si

KOBARID - Vzpon na Kuhinjo; kolesarstvo. Informacije: www.kksoca.net

KOČEVJE - Naravovarstvena ekskurzija; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

KRANJ - Nočni pohod na Jamnik; pohodništvo. Informacije: www.visitkranj.com/dogodki/izbrani-dogodki/nocni-pohod-na-jamnik

KRANJ - Kolesarski dan pod Storžičem; kolesarstvo. Informacije: www.rekreatur.si

KRANJ - Sv. Lovrenc (1020 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Golica (1853 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LENDAVA - Dan Pomurskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - 19. pohod po Oglarski poti; pohodništvo. Informacije: www.dole.si

LITIJA - Kočevje; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LJUTOMER - Dan pomurskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

LUKOVICA - 23. Šraufov spominski pohod; pohodništvo. Informacije: www.krasnja.si

MARIBOR - Štrekna; kolesarstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Nordijski pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/kontakt/prijava

MARIBOR - Bricnik (1017 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - 28. pohod Pekre 23. maj 91; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Šmartinsko jezero; pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Vremščica (1026 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Ledeniški tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - 3. nočni tek Maribor; tek. Informacije: www.mbsportfest.eu

MEDVODE - Lepi Vršič (1911 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MISLINJA - Golaki (1495 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MOJSTRANA - Meddruštveni pohod Mojstrana - Peričnik; pohodništvo.

MUTA - Uršlja gora (1969 m); planinstvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Pohod po Kosmačevi poti; pohodništvo. Informacije: www.pohodnikitriglav.si/pohod/579/podrobnosti-pohoda.html

NOVA GORICA - Matajur (1642 m); kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Naravovarstvena ekskurzija; pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

NOVO MESTO - Štalenska gora (Avt, 1059 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

NOVO MESTO - Snježnik (Hrv, 1505 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PESNICA - 26. maraton po sadno-vinskih cestah; kolesarstvo. Informacije: www.kd-branik.com

POLZELA - Škratov pohod na Goro Oljko (734 m); pohodništvo.

POSTOJNA - Srečanje mladih planincev MDO; planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PTUJ - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Po konjski železnici (Avt - Češ); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADEČE - Dobrodelni pohod ZA konopljo!; pohodništvo.

RADENCI - 39. maraton treh src 2019; tek. Informacije: www.maraton-radenci.si

RADENCI - 39. maraton treh src 2019::29. pohod Radenska Plus; pohodništvo. Informacije: www.maraton-radenci.si

RAVNE NA KOROŠKEM - Aktivni vikend na Koroškem; kolesarstvo. Informacije: www.aktivent.si

RAVNE NA KOROŠKEM - Aktivni vikend na Koroškem; tek. Informacije: www.malckovsport.si

RIBNICA NA POHORJU - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Oplotniški vintgar; pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Oplotniški Vintgar; pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SEMIČ - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.pdsemic.si/

SENOVO - Nanos (1240 m); planinstvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - Posavski festival tematskih poti: Po Krekovih stezicah; pohodništvo. Informacije: www.sentjanz.si

SEŽANA - Srečanje mladih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SEŽANA - Čičarija; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENJ GRADEC - Urbani sprehodi Jane s Walk 2019; pohodništvo. Informacije: http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/?fbclid=IwAR1Q_k7x8kTFF0YJtLeQqLYuaY-wdnjXtXiBDZCMOSKZqrut3Nk0Rc6ZYrU

SLOVENSKA BISTRICA - Otroški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Srednji vrh (1853 m); planinstvo. Informacije: http://pdsb.si/

SLOVENSKE KONJICE - Čaven (1185 m); pohodništvo.

SLOVENSKE KONJICE - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠENTJUR - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: http://pddramlje.files.wordpress.com

ŠENTJUR - Košuta - prečenje grebena; planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠKOFJA LOKA - Krasji vrh (1768 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE - 9. pohod po Poti vodnih virov; pohodništvo. Informacije: www.smarje-sap.si

ŠMARJE PRI JELŠAH - Oplotniški vintgar; pohodništvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠMARTNO PRI LITIJI - Pohod s pesmijo; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU - 3. izlet po Štrekni; nordijsko rolkanje - skajk. Informacije: www.skike.si/index.php?option=com_content&view=article&id=236:skikeizlet&catid=36:skike

ŠOŠTANJ - Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT); orientacija. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TOLMIN - 19. pohod po Kosmačevi učni poti; pohodništvo. Informacije: www.os-mostnasoci.si

TRBOVLJE - Bevke; pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si/

TREBNJE - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

TREBNJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-tr.si

VELENJE - Vorančeva pot; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELENJE - Ferate v Škocijanu (Avt, 795 m); planinstvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELENJE - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VRANSKO - Kulinarični pohod Z guštom po poti dediščine; pohodništvo. Informacije: www.zkts-vransko.si

ZREČE - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽALEC - Po brezpotju; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje SPOT 2019; orientacija. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽALEC - Razpnimo jadra - 3, 2, 1 štart; športna rekreacija - programi in akcije. Informacije: www.zkst-zalec.si

ŽALEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŽELEZNIKI - Po obhodnici Ratitovec; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽIRI - Brezje; pohodništvo. Informacije: www.šmar.si

ŽIRI - Dobrča (1634 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pdziri.si

ŽIRI - Virnikov Grintovec (1654 m); planinstvo. Informacije: www.pdziri.si

DOL PRI LJUBLJANI - Dvigni rit, bodi fit - dan za zdravje v Dolu pri Ljubljani; športna rekreacija - programi in akcije. Informacije: http://dol.si/dvigni-rit-bodi-fit/

ŠENTRUPERT - Lunohod; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

ŠENTRUPERT - Potoški Stol (2014 m); planinstvo. Informacije: www.pdpolet.com

LOVRENC NA POHORJU - Neznani Kras; pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

GORENJA VAS - 10. KBK trail (Kopačnica-Blegoš-Kopačnica); pohodništvo. Informacije: www.sdmh.si

GORENJA VAS - 10. KBK trail (Kopačnica-Blegoš-Kopačnica); tek. Informacije: www.sdmh.si

GRAD - Pohod po Olijevi vulkanski poti; pohodništvo. Informacije: Tadeja Kratuhaker, 02 553 10 00, info@vulkanija.si; www.vulkanija.si

MAKOLE - 8. pohod pred piknikom; pohodništvo.

CIRKULANE - Dolina Čepa; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

DVOR - Rekreacijski pohod na Plešivico (404 m); pohodništvo.

VIDEM PRI PTUJU - Soteska Čepa (Avt); pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

NEDELJA, 19. maja

LJUBLJANA - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Razgibajmo Ljubljano: 100 supov na Ljubljanici; sup - veslanje na deski. Informacije: www.bananaway.si

LJUBLJANA - Šavnik (1574 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Cuel de la Bareta (1522 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Ferata Spodnji Plot (1682 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Mangartsko sedlo (2055 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Krasji vrh (1768 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Gremo na vesla; sup - veslanje na deski. Informacije: www.amfibija.si

LJUBLJANA - Obir (Ojstrc, Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREŽICE - Posavski festival tematskih poti: Po Artiški sadjarski poti; pohodništvo. Informacije: www.artice.si

CELJE - Kriška gora (1054 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

DOBROVO - Spominski pohod Petrnel - Korada - Petrnel; pohodništvo. Informacije: www.obcina-brda.si/dogodki/1549278483/2019012316063966/

DOMŽALE - Dovška Baba (1891 m); planinstvo. Informacije: www.pdd.si

FRAM - Botanični vrt Pivola; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJA RADGONA - Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 2019; orientacija. Informacije: www.pdradgona.si

KANAL - Kucer (Ita, 1462 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

KOBARID - 7. tek in pohod ob Nadiži; pohodništvo. Informacije: www.kamp-nadiza.com

KOBARID - 7. tek in pohod ob Nadiži; tek. Informacije: www.kamp-nadiza.com

KOČEVJE - Etapa 20: Kočevje - Travna gora; turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

KOMEN - Čezmejni enogastronomski pohod Kohišče; pohodništvo. Informacije: www.stanjel.eu/dogajanje/pregled_po_datumu/2019-05-19/2018113011464648/

KOMENDA - 13. VN Občine Komenda in Lidlov pokal; kolesarstvo. Informacije: http://drustvo-veselenogice.si

MARIBOR - Toti Europarkovi pohodi: po treh gričih; pohodništvo. Informacije: www.mopa.si

MARIBOR - Urbani gladiator Maribor; tek. Informacije: www.mbsportfest.eu

METLIKA - 13. Urbanov tek; tek. Informacije: www.sportnazvezametlika.si

MORAVČE - Inkluzijski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdm.si/

MURSKA SOBOTA - Stubeck (Avt, 2370 m); planinstvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MUTA - 244. nočni pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Šavnik (1574 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

PODČETRTEK - Jožefov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLHOV GRADEC - Srečanje MDO; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PORTOROŽ - Kulinarična štafeta; pohodništvo. Informacije: www.skid.si

PREBOLD - Travnik (2252 m); planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si

PRESERJE - Srečanje planincev MDO Notranjske; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ROGAŠKA SLATINA - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SLOVENJ GRADEC - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: http://pdsg.si/

ŠKOFJA LOKA - Podkev vrhov okoli doline Hrastnice; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - Družinski maraton; kolesarstvo. Informacije: www.sportsmarje.com

ŠMARTNO OB PAKI - Galetovec (1265 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

ŠTORE - Pohod; pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - 19. tek in pohod na Tminski grad; tek. Informacije: www.adposocje.si

TOLMIN - 19. tek in pohod na Tminski grad; pohodništvo. Informacije: www.adposocje.si

TOLMIN - Stubeck (Avt, 2370 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

VELENJE - Planina nad Vrhniko (733 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VELENJE - Ferate v Škocjanu (Avt); pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VOLČJI POTOK - Ornitološki sprehod; pohodništvo. Informacije: www.arboretum.si

ZREČE - Paški Kozjak (1272 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽALEC - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

PODVELKA - Pokal rekreativcev MTB: Vzpon na Glančnik; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://kd-vuhred.si

ROGATEC - Prijateljsko kolesarjenje po dolini Sotle - Prijateljski biciklizam dolinom Sutle; kolesarstvo. Informacije: http://kozjansko.info

LOG-DRAGOMER - Nanos (1240 m); planinstvo. Informacije: www.pd-rega.si/

VITANJE - Srečanje planincev na Paškem Kozjaku (960 m); pohodništvo.

DUPLEK - NKBM triatlon Dooplek; triatlon. Informacije: www.triatlonlajf.si

HORJUL - Izlet in srečanje planincev Notranjske; planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 20. maja

JESENICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Tek po Betnavskem gozdu; tek.

ORMOŽ - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

SLOVENJ GRADEC - Pohod po Luštni poti; pohodništvo.

ŠKOFJA LOKA - Planina pri Sevnici; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

