Pri Celjski Mohorjevi družbi knjiga o mestu upanja Opeke in zbirka smešnic

Ljubljana, 13. maja - Pri Celjski Mohorjevi družbi so izdali in predstavili prevodni deli: knjigo Mesto upanja Petra Opeke francoskega avtorja Pierrea Lunela in knjigo šal nemškega avtorja Reinharda Abelna z naslovom Ministrantske smešnice. Besedilo knjige o mestu, ki je zraslo iz smetišča, je poslovenil Drago Karl Ocvirk, za prevod smešnic pa je poskrbel Jože Stabej.