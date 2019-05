V Novem mestu prizadevanja za e-promocijo območne kulturne dediščine in turizma

Novo mesto, 13. maja - Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta bo prihodnjo sredo, 22. maja, pripravil Akademijo 2019 - E-promocija kulturne dediščine v porečjih Krke in Kolpe. S tovrstnim tretjim nizom predavanj in predstavitev želijo širše predstaviti območne kulturno-turistične priložnosti in jih povezano predstaviti tudi spletno.