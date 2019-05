Ljubljana, 13. maja - Novinarska konferenca nosilke liste SAB na evropskih volitvah Angelike Mlinar in predsednice stranke SAB Alenke Bratušek, na kateri bodo spregovorili o neupravičenem podaljšanju nadzora na meji med Slovenijo in Avstrijo, bo danes ob 12.30 v prostorih stranke SAB, Štefanova 5, Ljubljana, so sporočili iz stranke. (STA/AVDIO)