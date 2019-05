V CD pogovora o Hamletu in Ojdipu v sodelovanju z Društvom za teoretsko psihoanalizo

Ljubljana, 13. maja - V sodelovanju z založbo Društva za teoretsko psihoanalizo - zbirko Analecta bosta v Klubu Cankarjevega doma (CD) nocoj in prihodnji torek, 21. maja, pogovorna večera o Hamletu in Ojdipu. Povod zanju sta knjiga Vse za nič: Hamletova negativnost filozofa Andrewa Cutrofella in posebna številka Problemov, v celoti posvečena Ojdipu v Kolonu.