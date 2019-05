Državna odlikovanja za izjemno delo v zdravstvu prejeli ZD Ljubljana, Marjeta Zorc in Jožica Maučec Zakotnik

Ljubljana, 13. maja - Srebrni red za zasluge je predsednik Borut Pahor danes za 50 let zagotavljanja zdravstvene oskrbe podelil Zdravstvenemu domu Ljubljana. Red za zasluge za izjemne medicinske dosežke in nove pristope pri zdravljenju srčno-žilnih bolezni je podelil Marjeti Zorc, medaljo za zasluge pri vzpostavitvi in vodenju programa Svit pa Jožici Maučec Zakotnik.