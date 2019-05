Na SP v hokeju še pet neporaženih

Bratislava, 12. maja - Hokejisti na svetovnem prvenstvu elitne skupine na Slovaškem so danes dokončali tekme 2. kroga. V Bratislavi in Košicah je še pet neporaženih ekip, danes sta bili od šestih tekem le dve bolj izenačeni, favoriti pa so na štirih dosegli visoke zmage, najvišji Švedska in Kanada, ki sta Italijo in Veliko Britanijo odpravili z 8:0.