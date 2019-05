V Zarabčevem Kielu za zmago v pokalu EHF

Ljubljana, 14. maja - Nemški Kiel bo 17. in 18. maja gostil zaključni turnir rokometnega pokala EHF. Za drugo najmočnejšo lovoriko na stari celini se bodo potegovali nemška Kiel in Fuchse Berlin, danski Holstebro in portugalski Porto. Slovenske barve bo zastopal Miha Zarabec, srednji zunanji igralec Kiela.