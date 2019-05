Mrakova in Macarolova po prevračanju ostali nepoškodovani

San Remo, 12. maja - Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na evropskem prvenstvu v San Remu, kjer branita naslov, pred zadnjima dvema dnevoma tekmovanj z desetega mesta nazadovali na 17. mesto (76 točk) in ju sedaj 33 točk loči od najboljše deseterice in regate za medalje. Kljub prevračanju sta ostali nepoškodovani, tako kot tudi njuna oprema.