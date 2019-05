Rokometašice iz Györa znova pokorile Evropo

Budimpešta, 12. maja - Rokometašice iz madžarskega Györa so tretjič v nizu in petič po letu 2013 osvojile najbolj imenitno klubsko tekmovanje na stari celini. V današnjem finalu zaključnega turnirja evropske lige prvakinj v Budimpešti so premagale tekmice iz ruskega Rostova na Donu s 25:24 (15:11).