Ljubljana, 12. maja - Nogometaši Brava po odigranem 27. krogu sami zasedajo vrh 2. SNL, potem ko so danes v gosteh premagali moštvo iz Brd z 1:0, drugouvrščeni Sežančani pa so si v soboto privoščili manjši spodrsljaj v boju za prvaka in remizirali 1:1 na Ptuju pri Dravi.