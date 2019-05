Rim, 12. maja - Hude nevihte so ta konec tedna v Italiji povzročile precejšnjo gmotno škodo. Posamezni predeli Rima so bili danes pod vodo. Po podatkih združenja italijanskih kmetov Coldiretti so vremenske ujme letošnjo pomlad povzročile že za več milijonov evrov škode v kmetijstvu.