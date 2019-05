Iran potrdil spoštovanje olimpijskih načel in dvoboje z Izraelom

Baku, 12. maja - Iranski nacionalni olimpijski komite je napovedal, da namerava v bodoče spoštovati olimpijska načela in prepoved diskriminacije, poročajo agencije. Novico so iz Irana poslali Mednarodni judo zvezi in Mednarodnemu olimpijskemu komiteju. V osnovi pa se s tem odpravlja bojkot športnih dvobojev Irana s tekmeci iz Izraela.