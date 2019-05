Prisegel novi predsednik Severne Makedonije Pendarovski

Skopje, 12. maja - V sobranju je za petletni mandat danes prisegel novi predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski. V prvem govoru po prisegi je dejal, da bo predsednik vseh državljanov. Dodal je, da bo povabil opozicijo k sodelovanju in se zavzemal za pridružitev države zvezi Nato in EU, ne bo pa prenesel nepotizma, kriminala in korupcije.