Protestniki na Poljskem proti vračanju premoženja Judom

Varšava, 12. maja - V Varšavi se je v soboto zbralo več tisoč Poljakov, ki so protestirali proti ameriškemu zakonu 447. Po njem mora ameriško zunanje ministrstvo poročati kongresu o napredku držav, ki so podpisale terezinsko deklaracijo o vračanju premoženja, ki so ga te zasegle Judom med in po drugi svetovni vojni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.