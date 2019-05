Celje, 12. maja - Minulo noč je okoli 3. ure v Celju zagorela kompozicija potniškega vlaka, požar pa se je širil še na bližnje ostrešje objekta. Celjski poklicni in prostovoljni gasilci so požar omejili in pogasili. Zaradi požara je bil zaprt železniški promet iz Celja proti Lavi, o dogodku pa so bile obveščene pristojne službe, poroča center za obveščanje.