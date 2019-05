Ob nogometnem derbiju v Mariboru težave zaradi pirotehnike

Maribor, 12. maja - Ob sobotnem nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo, kjer je v Ljudskem vrtu s 3:0 slavila Olimpija, so imeli policisti kar nekaj dela. Zaradi uporabe pirotehnike in kršenja javnega reda in miru so obravnavali in oglobili več kot deset kršiteljev, zaradi uporabe pirotehničnih sredstev bo uveden tudi postopek zoper organizatorja prireditve.