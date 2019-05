Ljubljana, 12. maja - Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Krepil se bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem bo zapihala močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.