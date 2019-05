Vogel novi trener jezernikov

Los Angeles, 12. maja - Frank Vogel je novi trener šestnajstkratnih prvakov severnoameriške košarkarske lige NBA Los Angeles Lakers. Lakers so bili, potem ko so se po koncu še ene razočaranj polne sezone razšli z Lukom Waltonom, en mesec brez trenerja. Z Voglom so se dogovorili za triletno sodelovanje, poročajo medije onstran velike luže.