Na ljubljanski policijski upravi znova opozarjajo na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš

Ljubljana, 12. maja - Na Policijski upravi Ljubljana že nekaj časa opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na prefinjen in pretkan način, ko oškodovance zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Zato občane spet opozarjajo na previdnost in pozornost.