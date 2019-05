Na jugozahodu Pakistana oboroženci napadli luksuzni hotel

Islamabad, 11. maja - Na jugozahodu Pakistana so oboroženci danes napadli luksuzni hotel in pri tem ubili varnostnika ob vhodu. Goste hotela v pristaniškem mestu Gvadar v provinci Balučistan so po navedbah pakistanske vojske odpeljali na varno. Odgovornost za napad je prevzela separatistična skupina Balučistanska osvobodilna vojska.