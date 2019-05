V finalu Madrida Đoković in Cicipas

Madrid, 12. maja - V finalu teniškega mastersa 1000 v Madridu bosta igrala Srb Novak Đoković in Grk Stefanos Cicipas. Đoković je v polfinalu ugnal Avstrijca Dominica Thiema s 7:6 in 7:6, 20-letni Cicipas pa je bil v treh nizih boljši od petkratnega zmagovalca tega turnirja domačina Rafaela Nadala s 6:4, 2:6 in 6:3.