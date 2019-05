Islamska država po lastnih navedbah v Indiji vzpostavila "provinco"

Šrinagar, 11. maja - Skrajna skupina Islamska država (IS) je po spopadih med oboroženci in varnostnimi silami na območju Kašmirja prvič objavila, da je v Indiji vzpostavila "provinco". O ustanovitvi pokrajine "Wilayah of Hind" je v petek poročala tiskovna agencija Amak, ki je blizu IS, navaja britanska tiskovna agencija Reuters.