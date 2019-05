Varnostni svet poziva k premirju v Libiji

New York, 10. maja - Varnostni svet Združenih narodov (VS ZN) je danes ponovil poziv k premirju v Libiji in obe glavni vojskujoči se strani pozval nazaj za zeleno mizo. Že več kot mesec dni trajajoča ofenziva generala Halifa Haftarja na Tripoli, kjer ima sedež mednarodno priznana vlada Fajeza al Saradža, sicer nič ne kaže, da bi se lahko končala.