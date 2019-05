Piranski občinski svetniki potrdili letošnji proračun

Piran, 10. maja - Piranski občinski svet je na današnji seji - med zadnjimi slovenskimi občinami - potrdil letošnji proračun. Po ponovni, več kot dve in pol urni razpravi, so s 13 glasovi za, desetimi proti in dvema vzdržanima v drugem poskusu drugega branja potrdili proračun, ki letos prinaša 25,3 milijona evrov prihodkov in 29,4 milijona evrov odhodkov.