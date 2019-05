Policisti na avtocesti zasegli 1,8 milijona evrov gotovine

Murska Sobota, 10. maja - Policisti so v sklopu pregleda cestnega prometa na avtocesti od Maribora do mejnega prehoda Pince odkrili kartonske škatle z gotovino v vrednosti okrog 1,8 milijona evrov. 28-letni voznik in 24-letni sopotnik, oba državljana Madžarske, nista uspela pojasniti izvora bankovcev, prav tako nista imela nobene dokumentacije o prevozu gotovine.