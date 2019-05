Odkrito prvo srednjeveško grobišče v Pomurju iz časa med 10. in 12. stoletjem

Tišina/Murska Sobota, 12. maja - Arheološka ekipa Pomurskega muzeja je med raziskavami na Tišini odkrila srednjeveško grobišče, ki ga okvirno umeščajo med 10. in 12. stoletje in je prvo tako v Pomurju. Odkrili so 50 gobov, predvidevajo pa, da jih je na tem prostoru več sto.