Za domžalske podjetnike na voljo 1,5 milijona evrov posojil s subvencionirano obrestno mero

Domžale, 12. maja - Občina Domžale je nedavno objavila javni razpis za letošnja posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini. Razpisana vsota posojil znaša do 1,5 milijona evrov. Rok za vložitev vloge je vključno s 16. septembrom, rok za črpanje posojila pa do 15. decembra. Odplačilna doba posojila je do osem let.