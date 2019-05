Na festivalu inovacij Mini Maker Faire mogoče izstreliti tudi raketo

Ljubljana, 11. maja - Na današnjem festivalu inovacij, ustvarjalnosti in iznajdljivosti Mini Maker Faire bodo obiskovalcem na voljo številne delavnice. Učili se bodo predvsem tehničnih spretnosti, kot so spajkanje in programiranje, izstreliti pa bo mogoče tudi raketo. Na ploščadi pred fakulteto za računalništvo in informatiko se bodo predstavili tudi inovatorji.