V Tednu vseživljenjskega učenja letos okoli 9000 dogodkov

Kranj, 10. maja - Andragoški center Slovenije v sodelovanju z območnimi in tematskimi koordinatorji že 24. leto prireja festival učenja. Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2019 se je z nacionalnim odprtjem v Kranju začel danes. Do 19. maja pa se bodo po vsej državi zvrstila vrsta dogodkov za vse generacije, od delavnic in tečajev do razstav in predstavitev.