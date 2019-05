Umar napoveduje umirjanje izvoza in predelovalnih dejavnosti

Ljubljana, 10. maja - Negotov razvoj dogodkov v mednarodnem okolju se še ni močneje odrazil v slovenskem gospodarstvu, zmanjšujejo pa se pričakovanja za naprej. V nadaljevanju leta naj bi prišlo do umirjanja rasti izvoza in predelovalnih dejavnosti, aktivnost v dejavnostih, ki so v večji meri odvisne od domačega povpraševanja, pa se še povečuje, ugotavlja Umar.