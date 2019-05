Phil Collins bo prejel častni doktorat glasbene univerze v Gradcu

Gradec, 11. maja - Britanski pevec, bobnar, tekstopisec in producent Phil Collins bo prejel častni doktorat Univerze za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu. Podelitev bo 22. maja. Ob tem bo 68-letnik sodeloval na okrogli mizi s tamkajšnjimi študenti, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili z univerze.