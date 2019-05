Leja Jurišić in Milko Lazar prepletena za koncertni performans De facto (pojdi s seboj)

Ljubljana, 12. maja - V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo drevi premiera koncertnega performansa De facto (pojdi s seboj), pod katerega se podpisujeta plesalka in koreografinja Leja Jurišić ter skladatelj in multiinstrumentalist Milko Lazar. Dva umetniška individualista sta moči združila v "čutno manifestacijo hrepenenja, strasti in poguma".