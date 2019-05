Nekdanji župan Kanala v treh tednih prepotoval 42 držav

Kanal, 12. maja - Nekdanji kanalski župan Miran Ipavec že vse življenje piše takšne ali drugačne avtoštoparske zgodbe. Po dveh doseženih rekordih v prejšnjih letih se je tokrat odločil, da preštopa 42 evropskih držav od 47, torej vse razen Portugalske in štirih otokov, Malte, Cipra, Irske in Islandije. To mu je uspelo v 20 dneh, 16 urah in 58 minutah.