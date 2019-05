V Celju in Slovenj Gradcu informacijski točki o srčnem popuščanju

Slovenj Gradec/Celje, 9. maja - V teh dneh obeležujemo evropski dan osveščanja o srčnem popuščanju. To je bolezensko stanje, ko srce ni več sposobno prečrpati dovolj krvi v krvni obtok. O srčnem popuščanju so danes posebej z informacijskimi točkami osveščali v bolnišnicah v Celju in Slovenj Gradcu. V Sloveniji ima srčno popuščanje nad 30.000 ljudi.