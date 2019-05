Sojenje nekdanjim vodilnim v Zvonovih v znamenju zaslišanja prvih prič

Maribor, 9. maja - Z zagovorom Franca Ješovnika in zaslišanjem vrste prič se je na mariborskem sodišču danes nadaljevalo sojenje nekdanjim vodilnim v propadlih cerkvenih holdingih Zvon Ena in Zvon Dva, ob Ješovniku še Ljubu Pečetu, Simonu Zdolšku in Mateji Vidnar Stiplošek, ki jih obtožnica bremeni zlorabe položaja v zvezi s spornim nakupom delnic Luke Zadar.