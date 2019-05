Zasebne osnovne šole opozarjajo Pikala na posledice predvidenih sprememb financiranja

Ljubljana, 9. maja - Novi predlog ministrstva za izobraževanje zmanjšuje sofinanciranje zasebnih šol in bi lahko spodbudil prav tisto, kar želi preprečiti: elitizem in dodatno razslojevanje družbe, so v pismu ministru Jerneju Pikalu zapisali predstavniki šestih zasebnih osnovnih šol. Ministra so pozvali k srečanju, na katerem bi skupaj poiskali ustrezno rešitev.