Obsežen požar v zbirnem centru za odpadke Suhadole

Komenda, 9. maja - Ponoči je zagorelo v zbirnem centru za odpadke Suhadole v občini Komenda. Gasilci so požar že lokalizirali in omejili, zaradi obsežnosti požara pa bo intervencija trajala dlje časa. Na občini Komenda zagotavljajo, da je požar pod nadzorom in ne predstavlja nevarnosti za občane.